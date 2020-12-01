رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنه تم الانتهاء من غسيل وتطهير مرشحات ومروقات عدد من محطات المياه منها محطة مياه ابوصوير الكبري 400 لتر ثانية، ومحطة التل الكبير 800 لتر ثانيه، والقنطرة غرب 800 لتر ثانيه، ومحطة فايد الكبري 1400 لتر ثانيه، ومحطة عين غصين الكبرى 100 لتر ثانيه، تحت أشراف خالد اللفطى مدير محطات قطاع مياه الإسماعيلية، وذلك من منطلق التأكيد علي جودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب آمنة نقية لكل مواطن.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي وفي وجود مسئول الشؤون الصحية، إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن فى محافظات القناة الثلاثة.

وأضاف رئيس مياه القناة، على ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان احصائى باجمالى عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) يوميًا على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات
رئيس مياه القناة: غسيل وتطهير مرشحات ومروقات المحطات

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