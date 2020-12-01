بعد 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقات حقائب السيدات بالغربية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من شخصين، مقيمان بمحافظة الغربية تخصصا في إرتكاب حوادث خطف حقائب السيدات، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض "مطواة"، دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمناقشتهما إعترفا بإرتكابهما وقائع بذات الأسلوب، وأقرا بأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما المستخدمة فى إرتكاب الوقائع، وأرشدا عن المسروقات (حقيبة يد – هاتف محمول – مبلغ مالى – بطاقة رقم قومى – 2 فيزا كارت)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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