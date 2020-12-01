وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)

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تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، دار الامل للأطفال الايتام، والتي تضم 27 طفلا من عمر عامين ونصف وحتى 7 أعوام وتقدم الدار رعاية نفسية واجتماعية وصحية كاملة، كما تفقدا دار الأطفال الايتام الرضع، والتي تضم 24 طفل من عمر يوم وحتى 3 سنوات، جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد.





كما تفقدت الدكتورة نيفين القباج، جمعية الهلال الأحمر، والتي تضم جناح رعاية مركزة به 10 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعى، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوى ماكينة للغسيل كلوى، حيث قدم المستشارين للاطفال 10 حضانات و2 جهاز تنفس صناعى و4 أجهزة سباب.



قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا فخورون بما تم إيمانًا بدورنا تجاة المجتمع وتنميته ولحرصنا على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي دورًا حيويًا في عملية التنمية والتطوير، وهذا الدور الذى نقوم به هو استمرار لدور الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.



وقدم َاللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، شكر خاص للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الأجتماعى، على دعمها واهتمامها بالأطفال الأيتام والمهمشين، كما إننا سعداء بهذا التعاون الجاد على أمل أن تتجدد سبل التعاون بالمزيد من المشروعات المشتركة في المستقبل.