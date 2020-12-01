وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
تفقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، دار الامل للأطفال الايتام، والتي تضم 27 طفلا من عمر عامين ونصف وحتى 7 أعوام وتقدم الدار رعاية نفسية واجتماعية وصحية كاملة، كما تفقدا دار الأطفال الايتام الرضع، والتي تضم 24 طفل من عمر يوم وحتى 3 سنوات، جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد.


كما تفقدت الدكتورة نيفين القباج، جمعية الهلال الأحمر، والتي تضم جناح رعاية مركزة به 10 أسرة و3 أجهزة تنفس صناعى، بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوى ماكينة للغسيل كلوى، حيث قدم المستشارين للاطفال 10 حضانات و2 جهاز تنفس صناعى و4 أجهزة سباب.

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إننا فخورون بما تم إيمانًا بدورنا تجاة المجتمع وتنميته ولحرصنا على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي دورًا حيويًا في عملية التنمية والتطوير، وهذا الدور الذى نقوم به هو استمرار لدور الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى.

وقدم َاللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، شكر خاص للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الأجتماعى، على دعمها واهتمامها بالأطفال الأيتام والمهمشين، كما إننا سعداء بهذا التعاون الجاد على أمل أن تتجدد سبل التعاون بالمزيد من المشروعات المشتركة في المستقبل.
وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)
وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)
وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)
وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)
وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)
وزيرة التضامن تتفقد دار للأطفال الأيتام والرضع وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:06 م

شوبير يكشف أسرار إستبعاد محمد فضل من اللجنة الخماسية

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

11:22 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

07:50 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!