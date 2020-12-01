بحصة سوقية 10.6% .. "هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة خلال نوفمبر

كشف التقرير الشهري للبورصة المصرية أن شركة هيرمس للوساطة في الأوراق المالية قد إحتلت الترتيب الأول بشركات السمسرة خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، خيث نفذت تعاملات بقيمة 7.362 مليار جنيه بحصة سوقية 10.6% ، ثم جاءت المجموعة المالية للسمسرة في الترتيب الثاني محققة تداولات 4.734 مليار جنيه بحصة سوقية 6.8% وهو ذات المركز المحقق في ترتيب شهر أكتوبر الماضي.









وإحتلت شركة فاروس لتداول اللأوراق المالية المركز الـثالت مدعومة بعملياتها في سوق الصفقات، مسجلة تعاملات قدرها 4.149 مليار جنيه بحصة سوقية 5.9% ، تلاه شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الرابع ، مسجلة تداولات بقيمة 3.448 مليار جنيه بحصة سوقية قدرها 4.9%.



