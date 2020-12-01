موقع دعم مصر| خطوات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2020 بجميع المحافظات





أطلقت الحكومة رابط موقع دعم مصر لسهولة إضافة المواليجد الجدد إلى البطاقات التموينية، حيث أن موقع دعم مصر به مختلف الخدمات الخاصة بالتموين التي تسهل على المواطنين معرفة مايريدون عبر رابط الموقع الإلكتروني.





شروط موقع دعم مصر 2020 لإضافة المواليد الجدد

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطا لمعرفة إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، ومنها الآتي:





- الشرط الأول، أن يكون رب الأسرة من ضمن المستفيدين من بطاقات التموين.

- الشرط الثاني، أن يكون عدد المستفيدين في بطاقة التموين لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، وأن المولود المراد إضافته البطاقة هو الرابع، وأنه لن يتم إضافة أي مواليد جدد للبطالة التي يبلغ عدد أفرادها ٤ أفراد.

- الشرط الثالث، أن يتقدم بطلب إضافة المولود إلكترونيا عبر موقع دعم مصر.





خطوات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين

يتم إضافة المواليد الجدد بشكل إلكتروني، دون حاجة للذهاب إلى مكاتب بريد أو تموين تابع له صاحب الباقة، وإنما يمكنه إضافة المولود الجديد إلى البطاقة التموينية من المنزل، عبر الخطوات التالية:





- الضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد

- أكتب أسمك كاملا، واسم البقال التمويني التابع له.

- أدخل رقم البطاقة التموينية، ورقمك القومى.



