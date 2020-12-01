موقع دعم مصر| خطوات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2020 بجميع المحافظات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements
موقع دعم مصر| خطوات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2020 بجميع المحافظات 

أطلقت الحكومة رابط موقع دعم مصر لسهولة إضافة المواليجد الجدد إلى البطاقات التموينية، حيث أن موقع دعم مصر به مختلف الخدمات الخاصة بالتموين التي تسهل على المواطنين معرفة مايريدون عبر رابط الموقع الإلكتروني. 

شروط موقع دعم مصر 2020 لإضافة المواليد الجدد
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروطا لمعرفة إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، ومنها الآتي:

- الشرط الأول، أن يكون رب الأسرة من ضمن المستفيدين من بطاقات التموين.
- الشرط الثاني، أن يكون عدد المستفيدين في بطاقة التموين لا يتجاوز ثلاثة أشخاص، وأن المولود المراد إضافته البطاقة هو الرابع، وأنه لن يتم إضافة أي مواليد جدد للبطالة التي يبلغ عدد أفرادها ٤ أفراد.
- الشرط الثالث، أن يتقدم بطلب إضافة المولود إلكترونيا عبر موقع دعم مصر.

خطوات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين
يتم إضافة المواليد الجدد بشكل إلكتروني، دون حاجة للذهاب إلى مكاتب بريد أو تموين تابع له صاحب الباقة، وإنما يمكنه إضافة المولود الجديد إلى البطاقة التموينية من المنزل، عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).
- الضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد
- أكتب أسمك كاملا، واسم البقال التمويني التابع له.
- أدخل رقم البطاقة التموينية، ورقمك القومى.

موقع دعم مصر| خطوات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين 2020 بجميع المحافظات 

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

منذ 40 دقيقة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

07:50 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

09:32 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!