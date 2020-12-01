وزير السياحة والآثار يجتمع بالسياحة الخاصة لمناقشة آليات العمل

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عقد وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين.



جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تقديم المقترحات واستعراض الرؤي المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.



وحضر الاجتماع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة.



واستهل الاجتماع باستعراض الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، حيث قام الوزير بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.