فيروس كورونا يصيب رئيس وزراء كرواتيا

أصيب رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من خضوعه للعزل الذاتي بسبب إصابة زوجته.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن الحكومة الكرواتية، أن بلينكوفيتش يمارس مهامه من المنزل، اتباعًا لتعليمات الأطباء وعلماء الأوبئة.

وقالت الحكومة الكرواتية، في بيان إنه رغم سلبية أول اختبار لبلينكوفيتش، إلا أنه وضع نفسه في الحجر الصحي يوم السبت الماضي، بعد أن ثبتت إصابة زوجته.

وأضافت الحكومة الكرواتية، أنه خضع لفحص مرة أخرى، وجاءت نتيجة فحصه إيجابية، وهو يدخل الآن في حجر صحي لمدة 10 أيام