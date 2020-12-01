موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا - حسين الشحات





خط الهجوم : مروان محسن.