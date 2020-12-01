غلق تام.. 3 عقوبات صارمة للمخالفين تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن اللواء محمود شعراوي عن بدء تطبيق قرار مواعيد وإغلاق المحال العامة والمقاهى والكافيهات والورش بالقرار الوزارى اعتبارا من اليوم الثلاثاء ١ ديسمبر، كما وجه قطاع التفتيش بالوزارة ولجان مخصصة في جميع المحافظات علي تطبيق العقوبات اللازمة في حالة عدم الالتزام بالقرار الوزاري.

وترصد "الفجر" في السطور التالية عقوبات المخالفين لتطبيق مواعيد جديدة لفتح وإغلاق المحال العامة:


عقوبة عدم غلق المحال فى المواعيد الجديدة:

١-كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن القانون نص على عقوبات محددة لمخالفة قرار مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والتي تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما.

٢-وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص.

٣-اما العقوبه الاخيرة وفق لتصريحات الوزارة فى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق وعدم أتباع القوانين يتم إلغاء الترخيص.
 

 
وتبدأ المحافظات اليوم تطبيق قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020 كالآتي:

مواعيد غلق المحال والمولات:

أوضح وزير التنمية المحلية، أن مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية ستكون باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة ووفق المادة الاولي.

ووفق المادة الثانية من القرار الوزاري، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفًا" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفًا" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات:

وتطبق المادة الثانية علي أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
مواعيد غلق الورش.

وبحسب المادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية فى حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
 
وقالت وزارة التنمية المحلية إنه وفق المادة الرابعة يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة والآثار.

مواعيد غلق محال الفاكهة والبقالة

اما المادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
 
كما تنص المادة السادسة من القرار الوزارى ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

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