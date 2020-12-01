وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ولاية الأراضى داخل الدولة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
وزير الاسكان
وزير الاسكان
أحمد الشيخ
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ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ولاية الأراضى داخل  الدولة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقيادات وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، وممثلى وزارة الدفاع، وهيئات التنمية السياحية والتخطيط العمرانى والتنمية الصناعية، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للَّجنة من الوزارات والجهات والهيئات المشتركة بها، للبدء فى مباشرة المهام المنوطة بها، ومنها الحصر الدقيق للقرارات الجمهورية الصادرة بشأن نقل ولاية أراضى الدولة، وكذا تسليم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بقطع الأراضي التى تم نقل ولايتها، بحيث يتم تسليم ملف كامل لقطعة الأرض المنقول ولايتها، ووضع خطة زمنية للتنفيذ، وإعداد تقرير شهري لما تم تنفيذه، مشيراً إلى أن هناك توجيها رئاسيا بحسن استغلال أصول الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى المملوكة لها.

من جانبه أكد السيد القصير، أن كل جهة تم نقل ولاية أراض لديها، مسئولة عن تقديم كافة المستندات المتعلقة بالأراضى التى تم نقل ولايتها، وإعداد ملف كامل عن كل قطعة أرض تم نقل ولايتها، يتضمن موقفها، أو معوقات عملية التنفيذ، ومن ثم التنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لإصدار بيان بتصرفات جهات الولاية على قطعة الأرض.

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اجتماع اللجنة العليا لتنسيق الاراضي

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