تصريحات كلوب قبل مواجهة أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن غياب جيمس ميلنر لاعب خط الوسط عن مواجهة فريق أياكس أمستردام الهولندي في بطولة دوري أبطال أوروبا.









وتعرض ميلنر لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة أمام برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل معاناة اللاعب من مشاكل في الأربطة.









وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بعد مباراة إيفرتون تبين لنا أنها إصابة سيئة جدا، تدرب معنا من حين إلى آخر، لكن لا يتدرب في الوقت الحالي، ندرك أنها ضربة كبيرة حقا على الركبة، ويجب أن يقوم بخطوات قليلة إضافية، وهذا ما سيستغرق أسابيع قليلة".









وتابع: "إذا كان هناك لاعب شاب من أكاديمية ليفربول، فبالتأكيد لديه الكثير من الموهبة، عندما تتخذ الخطوة الأخيرة نحو الفريق الاول، فإن هذا أمر مختلف".









وواصل: "أعتقد أن الشبان ظهروا بشكل جيد، ساعدونا كثيرا، المشكلة الوحيد التي يتعرضون لها من وقت إلى آخر هو أن الناس يقارنوهم باللاعبين الذي شغلوا المراكز نفسها قبلهم، إنهم في حالتنا لاعبون من الطراز العالمي، وهذا ما يصعّب على الناس إدراك كم هؤلاء الشبان موهوبون، من وجهة نظري فإنهم أدوا بشكل جيد حقا".









وعن غياب فيرجل فان دايك، أكد كلوب: "بالنظر إلى الظروف الحالية، إنه في حال جيدة حقا، بالطبع نحن على تواصل، ركبته لا تبدو في وضع جيد، لكنها تبدو كذلك بالنسبة لركبة أجرت عملية جراحية".









وأتم: "جميع اللاعبين المصابين يقتربون من العودة، ما يزال علينا التأكد مع نابي، اللاعبان الآخران لن يكونا جاهزين أمام أياكس، ترينت يبدو جيدا، لم يمنحني أحد الضوء الأخضر بشأنه ولذلك فإنه لن يتدرب مع الفريق، كان في الخارج يقوم بعمليات التأهيل، لكن بعد ما رأيته اليوم، فإن الأمر لن يستغرق وقتا طويلا مع ترينت".