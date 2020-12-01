موعد مباراة الزمالك ضد الجيش في نصف نهائي كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.


وتقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ضمن منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.


وتأهل الزمالك للدور نصف النهائي بعد الفوز على نادي مصر بهدفين مقابل هدف، في حين تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين.


موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش
وتُذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت .

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