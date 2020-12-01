التضامن: سوهاج والفيوم بهما أعلى معدلات خصوبة في مصر (فيديو)

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، إن حملات طرق الأبواب يقوم بها أحد الفتيات من داخل القرية نفسها، تحت إشراف منظمات المجتمع المدني، منوهة بأن هناك شراكة مع 108 جمعية اهلية على مستوى 10 محافظات التي تعتبر أكثر فقرًا وأعلى في معدلات الخصوبة.





وأضافت "راندا فارس"، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أعلى معدلات خصوبة موجودة في الصعيد بشكل عام، وإن كانت سوهاج والفيوم أعلاهم، مشيرة إلى أن بعض الأسر بها لديها 10 أطفال، موضحة أن 62 % من الأسر المستهدفة من الأمية وهما من أكثر حالات فقرا.





وتابعت مدير مشروع 2 كفاية بوزارة التضامن، أن الموروثات مازالت تأثر على الأهالي بأن العيال عزوة، والولد سند، لافتة إلى أن بعض الأسر تتعامل على أن الولد أصبح مصدر للدخل، موضحة أن بعض الأسر رفضت حملات طرق الأبواب، واعتبروا أن المطالبة بتنظيم الأسرة أمر حرام شرعًا، مشيرة إلى أنه تم عمل دراسة لمعرفة أكثر القنوات والإذاعات التي يتابعوها وتبين أن إذاعة القرآن الكريم هي أكثر إذاعة يستمعوا لها، فتم بث دقيقة أسرية 5 مرات يوميًا لمدة 8 شهور لتوعيتهم بأهمية تنظيم الأسرة، وسيتم إعادة بثها مرة أخرى.





واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا مفصلًا عن مستجدات مشروع "2 كفاية" خلال شهر أكتوبر الماضى، والذى يأتى فى إطار البرنامج القومى لتنظيم الاسرة وتحقيق التنمية المجتمعية.





وأكدت القباج، بحسب بيان للوزارة، أن المشروع مستمر فى تنفيذ حملات طرق الأبواب وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مع اتخاذ المثقفات المجتمعيات جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة من خلال مشروع "2 كفاية" تعمل على دعم الجمعيات الأهلية لمكافحة الزيادة السكانية، وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة مشكلة الكثافة السكنية، مشددة على أن أهم محورين لحل المشكلة هما التوعية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة عن طريق دعم العيادات والجمعيات الأهلية الشريكة مع المشروع.





ومن جانبها، ذكرت الدكتورة ديزيريه لبيب مدير المشروع، أن حملات طرق الأبواب مستمرة، وبلغ عدد الزيارات المنفذة خلال شهر أكتوبر 263،795 زيارة ليصبح الإجمالى 4،487،012 منذ 1 يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2020.





وأوضحت أن محافظة سوهاج من أكثر المحافظات التى شهدت تنفيذ تلك الحملات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه خلال شهر أكتوبر بلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة 40،148 سيدة ليصبح الإجمالى 618،567 سيدة منذ 1 يناير 2019 حتى 31 أكتوبر 2020، لتصبح محافظة المنيا من المحافظات التى شهدت أكبر عدد للسيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة.





وأضافت مدير المشروع، أن عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة بلغ خلال شهر أكتوبر 6،105 سيدة أكثرهن من محافظة بنى سويف، ليصبح إجمالى عدد المترددات حتى الآن 88،446 سيدة.



