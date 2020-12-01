روسيا تسجل 569 وفاة و26402 إصابة جديدة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بواقع 26402 إصابة جديدة، وتسجيل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء تفشي الوباء بلغت 569 خلال اليوم الماضي.

وكشف المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، أن 24763 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و803467 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا إلى مليونين و322056 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 40464 وفاة حتى الآن، ووفقًا لآخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة.

وتتوزع الإصابات على 85 إقليما، كان أكثرها في موسكو حيث تم تسجيل 6524 إصابة خلال اليوم الماضي، تليها بطرسبورغ 3697 إصابة.

ولفت المركز الروسي، إلى أن 21.6% من الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض الإصابة.