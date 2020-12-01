تفاصيل حصول المتحف المصري الكبير على ٣ شهادات أيزو (فيديو)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
كشفت الدكتور الشيماء عيد، مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل حصول المتحف المصري الكبير على شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية "الأيزو" في نظامي إدارة البيئة والجودة.

وقالت الشيماء عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إن المتحف عبارة عن خلايا نحل شغالة وكان من الطبيعي الحصول على 3 شهادات أيزو، منوهة بأن المتحف المصري الكبير مجهز بأعلى تقنية لمواجهة الحرائق، وكان لابد أن يحصل على أيزو السلامة والصحة المهنية.

وأوضحت مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة بالمتحف المصري الكبير، أن الإدارة مسئولة عن توفير الأمان التام للزائرين والعاملين بالمتحف، من خلال نظم مختلفة لمواجهة الحرائق وسيارات إسعاف ومركز طبي، وجميع العاملين يتم تدريبهم على استخدام طفيات الحريق، إلى جانب وجود العديد من الوسائل لأمان الآثار والحفاظ عليها والتعامل معها وقت الأزمات، منوهة بأن العمل بالمتحف لم يتوقف يوم واحد رغم انتشار جائحة كورونا بفضل اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ولفتت إلى أنهم يسعوا أن يكون المتحف المصري الكبير من المتاحف الصديقة للبيئة، مشددة على أن السائح يجب أن يستمتع ببيئة جميلة خالية من الملوثات.

وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا في سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. 

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة (14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من 60 يومًا، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيدًا على الحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة. 

وأضاف أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف علي شهادات الأيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضا الزائرين. 

وحضر تسليم الشهادات المهندس محمد حبيب مدير عام شركة OSS Middle East، والدكتور طارق رزق استشاري شركة OSS Middle East، والدكتور حسين كمال مدير عام مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة الشيماء عيد مسئول أول السلامة والصحة المهنية بالمتحف.

أخبار تهمك

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ ساعتين

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 13 ساعة

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

09:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!