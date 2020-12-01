تفاصيل حصول المتحف المصري الكبير على ٣ شهادات أيزو (فيديو)

كشفت الدكتور الشيماء عيد، مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة بالمتحف المصري الكبير، تفاصيل حصول المتحف المصري الكبير على شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية "الأيزو" في نظامي إدارة البيئة والجودة.





وقالت الشيماء عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، إن المتحف عبارة عن خلايا نحل شغالة وكان من الطبيعي الحصول على 3 شهادات أيزو، منوهة بأن المتحف المصري الكبير مجهز بأعلى تقنية لمواجهة الحرائق، وكان لابد أن يحصل على أيزو السلامة والصحة المهنية.





وأوضحت مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة بالمتحف المصري الكبير، أن الإدارة مسئولة عن توفير الأمان التام للزائرين والعاملين بالمتحف، من خلال نظم مختلفة لمواجهة الحرائق وسيارات إسعاف ومركز طبي، وجميع العاملين يتم تدريبهم على استخدام طفيات الحريق، إلى جانب وجود العديد من الوسائل لأمان الآثار والحفاظ عليها والتعامل معها وقت الأزمات، منوهة بأن العمل بالمتحف لم يتوقف يوم واحد رغم انتشار جائحة كورونا بفضل اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.





ولفتت إلى أنهم يسعوا أن يكون المتحف المصري الكبير من المتاحف الصديقة للبيئة، مشددة على أن السائح يجب أن يستمتع ببيئة جميلة خالية من الملوثات.





وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا في سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.





وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة (14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).





وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من 60 يومًا، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيدًا على الحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة.





وأضاف أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف علي شهادات الأيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضا الزائرين.



