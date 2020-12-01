لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث انه في اطار خطة الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تمكن فريق بحثي بكلية الهندسة بشبرا من تطوير واختبار نوع جديد من أسياخ حديد التسليح والمعروفة بإسم الأسياخ المهجنه Hybrid bars، وجرى نشر نتائج هذه الدراسات بالمجلات العملية الدولية المتخصصة.



وأشار الفريق البحثي المكون من الدكتور محمد سعيد، والدكتور علي سعد، والمهندس مصطفى خليل، أن مميزات الأسياخ المهجنة أنها محلية الصنع، وتجمع صفات كل من أسياخ الألياف البوليمرية (FRP)، وصلب التسليح في تحسين قدرة التحمل والممطولية ومقاومة الصدأ بالمقارنة بأسياخ الألياف البوليمرية وصلب التسليح فقط.



مشيرًا أنه يمكن استخدام تلك الأسياخ المصنعة محليا في العديد من الصناعات والمشاريع مثل الابراج نظرًا لمقاومتها المميزة، كذلك يمكن استخدامها مع المنشاءات البحرية والمواني والخزانات المائية ولذلك لمقاومتها الجيدة للصدأ.