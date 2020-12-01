لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث انه في اطار خطة الجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة، وتوظيف البحث العلمى لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تمكن فريق بحثي بكلية الهندسة بشبرا من تطوير واختبار نوع جديد من أسياخ حديد التسليح والمعروفة بإسم الأسياخ المهجنه Hybrid bars، وجرى نشر نتائج هذه الدراسات بالمجلات العملية الدولية المتخصصة.

وأشار الفريق البحثي المكون من الدكتور محمد سعيد، والدكتور علي سعد، والمهندس مصطفى خليل، أن مميزات الأسياخ المهجنة أنها محلية الصنع، وتجمع صفات كل من أسياخ الألياف البوليمرية (FRP)، وصلب التسليح في تحسين قدرة التحمل والممطولية ومقاومة الصدأ بالمقارنة بأسياخ الألياف البوليمرية وصلب التسليح فقط.

مشيرًا أنه يمكن استخدام تلك الأسياخ المصنعة محليا في العديد من الصناعات والمشاريع مثل الابراج نظرًا لمقاومتها المميزة، كذلك يمكن استخدامها مع المنشاءات البحرية والمواني والخزانات المائية ولذلك لمقاومتها الجيدة للصدأ.
لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة
لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة
لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة
لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة
لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة
لاستخدامها في المشاريع القومية.. جامعة بنها تحسن من خواص حديد التسليح بإنتاج أسياخ حديد هجينة

أخبار تهمك

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 13 ساعة

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

09:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!