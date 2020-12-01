موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.


وتقام مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب استاد السويس.


وتأهل الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد إقصاء نادي المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، في حين تأهل الأهلي بعد الفوز على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس مصر
وتُذاع مباراة الأهلي والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورت .

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