كوتينيو: الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
تحدث البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أنه سيرفض إغلاق الباب بشأن عودته إلى ليفربول خلال الفترة المقبلة.


وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم".


وتابع: "الحصول على فرصة اللعب لفريق مثل ليفربول سيكون دائمًا شيئًا ممتنًا له".


وأتم: "يحدث أو لا يحدث في المستقبل، لكن هدفي الوحيد الآن هو أن أكون ناجحًا مع برشلونة".


وشارك كوتينيو مع برشلونة في 9 مباريات هذا الموسم حتى الآن، تمكن من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 13 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

09:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!