كوتينيو: الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم

تحدث البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أنه سيرفض إغلاق الباب بشأن عودته إلى ليفربول خلال الفترة المقبلة.









وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم".









وتابع: "الحصول على فرصة اللعب لفريق مثل ليفربول سيكون دائمًا شيئًا ممتنًا له".









وأتم: "يحدث أو لا يحدث في المستقبل، لكن هدفي الوحيد الآن هو أن أكون ناجحًا مع برشلونة".









وشارك كوتينيو مع برشلونة في 9 مباريات هذا الموسم حتى الآن، تمكن من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.



