كوتينيو: الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
محمد الدمتناوي
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تحدث البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أنه سيرفض إغلاق الباب بشأن عودته إلى ليفربول خلال الفترة المقبلة.
وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي من أكثر الدوريات إثارة في العالم".
وتابع: "الحصول على فرصة اللعب لفريق مثل ليفربول سيكون دائمًا شيئًا ممتنًا له".
وأتم: "يحدث أو لا يحدث في المستقبل، لكن هدفي الوحيد الآن هو أن أكون ناجحًا مع برشلونة".
وشارك كوتينيو مع برشلونة في 9 مباريات هذا الموسم حتى الآن، تمكن من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.