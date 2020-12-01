محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيرة التضامن لتفقد عدد من المنشآت الخدمية (صور)

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في مكتبه،يعقبها تفقد بعض المشروعات والمنشآت الخدمية، من بينها، تفقد دار حضانة الأمل والرضع،وجمعية الهلال الأحمر المصري، وزيارة مركز العناية المركزة والغسيل الكلوي،وحضان الأطفال المبتسرين، بالإضافة إلى زيارة حديقة صنعاء لمناقشة مشكلات الكليم بفوه، وتسليم 620 مشروعًا، إضافة لزيارة مشروع فرصة"الدواجن البيضاء "بالشهابية بقرية الشهابية.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ أن قطاع التضامن الاجتماعي يسعى إلى توفير كافة الخدمات المختلفة في مشروعات الحماية المجتمعية وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الغير قادرة والأسر المنتجة وغيرها من الخدمات، من خلال الوحدات والإدارات الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، فقد حرصت المحافظة والوزارة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.

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