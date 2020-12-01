"نشرة مرور الفجر".. كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شهدت الشوارع الرئيسية والمحاور والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

ظهرت كثافات مرورية أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

و تباطأت حركة السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي، والطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

أخبار تهمك

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

09:32 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!