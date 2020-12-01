محافظ قنا: وضع مصدات خرسانية علي جانبي طريق الأربعين في نجع حمادي للحد من الحوادث

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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم مناقشة الية وضع مصدات خرسانية علي جانبي طريق الاربعين الواصل بين مدينتي فرشوط ونجع حمادي لحماية حركة السيارات حيث يقع الطريق بين ترعة الرنان الشرقي ومصرف الرشوانية بنجع حمادي.



ووجه المحافظ مسئولي مدينة نجع حمادي بوضع بلدورات علي جانبي الطريق بشكل مؤقت تمهيدا لإنشاء مصدات خرسانية بالتنسيق بين مديرية الري وهيئة الطرق والكباري، فضلا عن التنسيق بين مسئولي الطرق وقطاع الكهرباء لمراجعة اعمال الانارة بالطريق من خلال صيانة القائم منها ووضع كشافات انارة جديدة بالمناطق الخالية لزيادة معدلات الامان بالطريق ليلا.



