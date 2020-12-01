إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 62.84 مليون حالة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصيب أكثر من 62.84 مليون شخص، بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و464200 حالة، وفقًا لإحصاء وكالة رويترز.

 

وأفادت وكالة رويترز، بأنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وإجمالي الوفيات.

 

- الولايات المتحدة: الوفيات 266828، الإصابات 13373045.

 

- الهند: 137139، 9431691.

 

- البرازيل: 172833، 6314740.

 

- روسيا: 39895، 2295654.

 

- فرنسا: 52731، 2222488.

 

- إسبانيا: 45069، 1648187.

 

-المملكة المتحدة:58448 ،1629657.

 

- إيطاليا: 55576، 1601554.

 

- الأرجنتين: 38473، 1418807.

 

- كولومبيا: 36584، 1308376.

 

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