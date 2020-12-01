عاجل .. بداية من اليوم فتح وإغلاق المحلات التجارية في توقيتات محددة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

تستعد المحافظات اليوم، الثلاثاء،  بتنفيذ قرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، الخاص بإلزام المحلات والمطاعم والكافيهات بتوقيتات محددة في الفتح والإغلاق لممارسة نشاطها التجاري.

أولا : موعيد  فتح واغلاق المحال التجارية والمولات التجارية 

ووفقاً للمادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يومياً من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفاً" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".

ثانيا : مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات

فيما نصت المادة الثانية على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة و فى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد فتح المولات مواعيد فتح المطاعم مواعيد غلق وفتح المحلات في مصر مواعيد غلق المولات والمحلات التجارية مواعيد غلق المطاعم المحال التجاريه اغلاق المحال التجارية

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

منذ ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تحدد موعد فتح وإغلاق المطاعم والكافيهات

التطبيق في ديسمير.. قائمة المواعيد الجديدة لغلق المحال

السياحة و الآثار: قرار بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية

إجتماع موسع لبحث مطالب وشكاوى "تجار الأسماك" في كفر الشيخ

عقوبات للمخالفين.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

فئات مستثناه.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد إغلاق المحلات والمطاعم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:50 ص

"الصحة" تكشف موعد تطعيم الفئات الأولى بالرعاية بلقاح كورونا (فيديو)

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

03:14 ص

تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

08:55 ص

13 زجاجة "بيرة" سر وفاة مارادونا

08:43 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!