الجزائر تعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية وفتح بعض المساجد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رفعت السلطات الجزائرية، تعليق الخدمات على شبكة الطيران الداخلي، المعلقة بسبب فيروس كورونا منذ مارس الماضي، اعتبارا من يوم الأحد القادم 6 ديسمير.

 

وأصدرت الحكومة الجزائرية، بيانًا قالت فيه إن القرار "الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، سيخص من جهة، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، سيشمل 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد"، حيث أن الحدود الجزائرية مغلقة منذ منتصف مارس الماضي، باستثناء رحلات تنظم لإعادة مواطنين عالقين في الخارج.

 

وكانت السلطات الجزائرية، سمحت للمساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصل، بأن تعيد فتح أبوابها، بدءا من يوم غد الأربعاء، ضمن إجراء تتخذه في إطار "عملية فتح المساجد بشكل تدريجي ومرن، ومراقب من قبل السلطات العمومية"، إذ أنها كانت قد سمحت في منتصف أغسطس الماضي، بإعادة فتح أبواب المساجد التي تزيد سعتها عن ألف مصل.

 

وقد شددت السلطات الجزائرية، الإجراءات الوقائية في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، ووسعت قرار حظر التجول الليلي، المفروض من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، والساري في 32 ولاية من أصل ولايات البلاد الـ48، ليشمل ولايتين إضافيتين، وذلك لمدة 15 يوما، ليصبح سار في 34 ولاية جزائرية.

 

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فيروس كورونا فتح المساجد الجزائر

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