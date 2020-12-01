بالأسماء.. حركة محدودة لرؤساء المباحث بالقليوبية

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أصدر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، واللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم الثلاثاء، حركة محدودة لرؤساء المباحث والبحث الجنائي بالمديرية.





تضمنت الحركة نقل نقل المقدم أسامة مشهور مديرا لعمليات إدارة البحث الجنائي، والمقدم محمود علام كرئيسا لمباحث مركز القناطر الخيرية، والمقدم محمد غيتة لإدارة مباحث التموين، والرائد محمود عقل كرئيسا لمباحث قسم شرطة قليوب، والرائد محمد عماد رئيسا لمباحث مركز شرطة كفر شكر، والرائد محمد الرفاعي رئيسا لمباحث قسم الخانكة، والرائد محمد شديد رئيسا مباحث لقسم قها، والرائد محمد أسامة رئيسا لمباحث قسم الخصوص، والرائد إسماعيل خطاب لتنفيذ الأحكام، والنقيب عبد الرحمن نبيل معاون مباحث بقسم ثان شبرا الخيمة، والمقدم ناصر الجمال مأمورا لقسم شرطة قها.



كما جرى تجديد الثقة فى كلا من المقدم أحمد عصر كرئيسا لمباحث قسم أول شبرا الخيمة، والمقدم محمد فتحي رئيسا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر، والمقدم أحمد سامي عفيفي رئيسا لمباحث مركز الخانكة، والرائد حازم الخيال رئيسا لمباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والرائد أحمد عبدالمنعم رئيسا لمباحث مركز شرطة بنها، والرائد إسلام مسعد رئيسا لمباحث مركز قليوب، والرائد محمود إسماعيل كرئيس لمباحث مركز طوخ، والرائد يوسف الشامي رئيسا لمباحث قسم العبور، والرائد أحمد حمدي رئيسا لمباحث قسم ثان بنها، والرائد أحمد سامي رئيسا لمباحث قسم أول بنها.