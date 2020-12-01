باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الجيش في كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة صعبة أمام طلائع الجيش في نهائي بطولة كأس مصر.









تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في كأس مصر

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بدور نصف نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء.









ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الأبيض لمواجهة طلائع الجيش بالدفع بالقوة الهجومية ليصبح التشكيل كالآتي:-









حراسة المرمى:- محمد أبوجبل.

خط الدفاع:- أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود علاء – إسلام جابر.

خط الوسط:- طارق حامد – محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي:- أحمد سيد زيزو – شيكابالا – محمد أوناجم.

مهاجم صريح:- مصطفى محمد.