علي ربيع: "دخلت التمثيل بالصدفة..وبتوع المهرجانات الفنية خسارة ليهم إن أنا ما أكونش موجود"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أكد الفنان على ربيع، أن العمل في مجال التمثيل لم يكن في اهتماماته، مُشيرًا إلى أن الموضوع حدث عن طريق الصدفة، وأنه كان يُحب لعب كورة القدم وألعاب القوى والجري والمصارعة، وأن صديقه في الجامعة هو من أقنعه بالذهاب للمسرح بسبب موهوبته.

وأوضح علي ربيع، خلال لقائه في برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصرى، أنه دخل المسرح في 2004 ووجد الناس يحبونه كثيرًا، مُضيفًا:"لما بعمل دور صغير جدًا ألاقي الناس مش فاكره غيره، والناس بتقولى انت هايل، فكملت".

وأشار علي ربيع، إلى أنه لم يتم دعوته لحضور أي مهرجان فني، مُضيفًا:"عمرى ما اتعزمت على أى مهرجان الحمد لله، وأنا مش عارف السبب وأنا مش مضايق أبدًا".

وأوضح علي ربيع أنه يمتلك جمهورًا كبيرًا، وأنه لا يستطيع السير في الشارع فى مصر أو أي دولة أخرى، قائلاً:"الناس بتشيلنى من على الأرض شيل من الفرحة، وبتوع المهرجانات خسارة ليهم إن أنا ما أكونش موجود".

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