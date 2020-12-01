أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1-12-2020

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه  استقرار، اليوم الثلاثاء 1-12-2020، بعد استقرار حققته خلال تعاملات الأمس الاثنين.

 

واستقر سعر الدولار في بنكي القاهرة، والعربي الأفريقي عند  15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، كما اسقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وحقق سعر  الدولار ثباتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر  عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.


الدولار عالميا يلامس ادني مستوياته في عامين: 


لامس الدولار يوم الاثنين أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين ومن المنتظر أن يسجل أكبر انخفاض شهري منذ يوليو تموز بعد أن أدى مزيج من التفاؤل حول اللقاحات والمراهنات على المزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة إلى بيع المستثمرين عملة الاحتياطي العالمية.

وانخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات 0.1 بالمئة إلى 91.707، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2018. وبلغ الدولار النيوزيلندي الشديد التأثر بالمخاطر أعلى مستوى في عامين ونصف العام ويتجه صوب تسجيل أفضل مكسب شهري من حيث النسبة المئوية في سبع سنوات.

وارتفع كل من  اليورو  والدولار الأسترالي قليلا وصولا إلى ذرى ثلاثة أشهر، رغم أن تحركات العملات كانت محدودة إذ تلتقط الأسهم العالمية أنفاسها في نهاية أكبر ارتفاع شهري مسجل على الإطلاق.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3325 دولار، وارتفع بنسبة ثلاثة بالمئة تقريبا أمام الدولار منذ بداية الشهر، إذ يراهن المستثمرون على إبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى مع اقتراب الموعد النهائي للمحادثات.

وهبط مؤشر الدولار  بنحو 2.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني إذ تحمس المستثمرون لنتائج التجارب الواعدة للقاحين رئيسيين محتملين قد يكونا سببا في القضاء على وباء فيروس كورونا. والدولار منخفض بنحو 11 بالمئة عن ذروة مارس آذار عند 102.990.

وقدم القلق من موجة إصابات جديدة بالفيروس في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وإعادة فرض إجراءات العزل العام، بعض الدعم لعملات الملاذ الآمن وكبح انخفاض الدولار بشكل طفيف.. 

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