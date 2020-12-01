موعد مباراة أتليتيكو مدريد ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو، لقاء يجمع بين بايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.


ويسعى أتليتيكو مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية، عقب التعادل الماضي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي دون أهداف.


بينما يدخل النادي البافاري المباراة، في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث ضمن التأهل رسمياً لدور الـ16 في الصدارة.


وسوف تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت جرينتش.


تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1 ويديرها تحكيمياً الحكم الفرنسي كيليمنت توربين.

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