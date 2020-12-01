تعرف على وجهة أليو بادجي المقبلة

اقترب السنغالي أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، بعد خروجه من حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.









ويمتلك بادجي عرضًا من أميان الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الثانية، إلى جانب اهتمام أحد الأندية البولندية للظفر بخدمات اللاعب السنغالي.









ويشعر السنغالي بالحزن لعدم مشاركته بشكل أساسي رفقة النادي الأهلي، بعدما ترك أوروبا ووافق على الانتقال للقلعة الحمراء لكنه لم يحصل على الفرصة، ولذلك يفضل العودة مرة أخرى.









ويفضل أليو بادجي العرض الفرنسي ويضعه في أولوياته في الوقت الحالي، وسيتم حسم مصير اللاعب بشكل رسمي مع إدارة الأهلي، والعروض المقدمة له في غضون الساعات القليلة المقبلة.









وتعاقد النادي الأهلي مع أليو بادجي، قادمًا من رابيد فيينا النمساوي في انتقالات يناير الماضي.