القاهرة 20.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
بوابة الفجر
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أكدت الأرصاد الجوية، أن يسود الثلاثاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وتشهد البلاد اليوم شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الإسكندرية ومطروح وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة .

وأشارت الأرصاد، إلى أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة  على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء إليكم البيان التالي:
القاهرة 20 13
الإسكندرية 20 13
طنطا20 13
شبين الكوم 20 13
دمنهور 19 12
بلطيم21 13
مطروح18 11
السلوم18 11
سيوة 20 09
بورسعيد22 15
دمياط21 14
الزقازيق21 13
الإسماعيلية22 12
السويس 21 13
العريش 21 14
رفح 20 13
رأس سدر23 13
نخل 19 06
نويبع 22 17
طابا 22 16
كاترين 15 03
الطور 24 12
شرم الشيخ 25 17
الغردقة26 15
مرسي علم 25 16
الفيوم 21 11
بني سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 09
قنا 24 10
الأقصر24 11
أسوان 25 12
أبوسمبل24 13
الوادى الجديد23 05
شلاتين 28 17
حلايب 26 18

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