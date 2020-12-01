الأرصاد تُحدد مناطق سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

حددت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر لعام 2020، حيث تشهد السواحل الشمالية أمطار متوسطة على بعض المناطق منها (الإسكندرية - مطروح - السلوم)، إلى جانب أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد - العريش - رفح)، كما يشهد الوجه البحري أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة)





ونصحت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار.



