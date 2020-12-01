ريال مدريد يتهم التحكيم الإسباني بالتحيز

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:51 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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حالة من الغضب الشديد سيطرت على مسئولي ريال مدريد من التحكيم في الدوري الإسباني بعد الخسارة 2-1 من ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الليجا.
 
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ريال مدريد غاضب بشدة ويرى أن التحيز التحكيمى ضدهم هو السبب الرئيسي في تلك الهزيمة بعدما تثبيت خلال الأشهر القليلة الماضية فكرة أن تقنية الفيديو المساعد تخدم الفريق الملكي.

 وحمل قادة ريال مدريد التحيز التحكيمى ضدهم السبب الرئيسى لمستواهم في الدوري الإسباني حيث أنهم يقدمون أداء جيدَا وفى النهاية يخسرون على عكس دوري أبطال أوروبا.

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