تسجيل 41 وفاة و518 إصابة جديدة بكورونا في تونس

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، 41 وفاة و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي تقرير لوزارة الصحة التونسية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس وصل إلى 3260.

 

وأوضحت الصحة التونسية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 96769 إصابة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 70851 حالة.

 

وأضافت الصحة التونسية: "يتم حاليا التكفل بـ1450 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات"، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 295 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا تونس إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

كوتينيو: عودتي إلى ليفربول حلم مازال يراودني

منذ أقل من ساعة

إيفرتون يطلب نجم برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

08:01 ص

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

05:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!