عبد الرحمن أبو زهرة: "خليت مراتي تسيب التمثيل بسبب الغيرة"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنه بسبب غيرتة الزائده وحبه الشديد لزوجتة، جعلها تترك التمثيل، وتتفرغ فقط للكتابة.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس، "كنت بحبها أوى وغيور أوى وكنت بعشقها وكنت كل ما أروح المسرح اتفرج أغير عليها قولتلها وأقنعتها بلاش مسرح كل ما آجى مسرحية ليكى ينزلى اللوز".

وأضاف: "بعد ذلك بدأت بالتأليف وحست بمتعة أكتر من التمثيل فى التأليف".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مسلسل" سالم "بطولة الفنانة زينة، والذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠.

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