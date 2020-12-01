ماجد المصري: أجسد دور قائد الهكسوس في"أَحْمُس" ضمن دراما رمضان 2021









وقال في تصريحات صحفية، إنه يجسد دور قائد الهكسوس في شخصية "كِنزر"، ويكون في مواجهته الممثل عمرو يوسف.





ويلقي هذا العمل الضوء على احتلال الهكسوس لمصر أيام الفراعنة.





وأشار المصري إلى أنه يشارك في العمل بجانب عمرو يوسف وأمينة خليل وصبا مبارك، والإخراج لحسين منباوي، والمؤلفان هما: خالد ومحمد وشيرين دياب.

كشف الفنان ماجد المصري، تفاصيل مسلسل "أَحْمُس" الذي يشارك في بطولته والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2021.