كوتينيو: عودتي إلى ليفربول حلم مازال يراودني

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
فتح فيليب كوتينيو جناح نادي برشلونة الإسباني، الباب أمام رحيله عن صفوف الفريق الكاتالوني خلال الفترة المقبلة، والعودة مجددا للبريميرليج.

وقال كوتينيو في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، "عودتي لنادي ليفربول حلم مازال يراودني خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء مشواري رفقة نادي برشلونة".

وأشار إلى أن الدوري الإنجليزي هو الدوري الأكثر إثارة في العالم بين الدوريات الخمس الكبري.

وواصل، "هدفي الوحيد فى الوقت الحالي هو النجاح مع نادي برشلونة الإسباني، وفكرة تحديد الخطوة القادمة مستقبلا أمر مستحيل بشكل كبير".

وكان فيليب كوتينيو قد خرج معارا من صفوف نادي برشلونة خلال منافسات الموسم الماضى الي صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني، وطلبت الإدارة عودته بناءًا على رغبة رونالد كومان المدير الفني للفريق.

أخبار تهمك

إيفرتون يطلب نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

موسيمانى يستقر على بديل أجايي أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل- استبعاد الشيخ وصالح جمعة وبادجي من القائمة الأولى بالأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يعلن التعاقد مع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إعلان جديد من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل جديدة بشأن علاقة مصور "سيشن سقارة" بـ"سلمى الشيمي" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - تعرف على قائمة الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الأهلي يختار اللجوء للحل السحري لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:14 ص

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

عاجل.. القبض على مصور "سيشن فتاة سقارة"

10:03 م

عاجل - بعد صالح جمعة.. الأهلي يُقرر الاستغناء عن نجم جديد

05:15 م

باتشيكو يستقر على رحيل هذا الخماسي عن الزمالك

08:03 م

آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم ساحر صن داونز

05:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار الأسبوع بين السياسة والاقتصاد

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!