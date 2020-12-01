تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة طلائع الجيش

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أستقر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، ضمن حسابات دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

وقد وقع الفريق الأبيض في فخ الهزيمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة الماضي على يد غريمه الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر كالآتي:-

في حراسة المرمي:- محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء وإسلام جابر ومحمد عبدالغنى.

خط الوسط: وطارق حامد ومحمد حسن وزيزو وأشرف بن شرقى ومحمود شيكابالا.

 خط الهجوم: مصطفى محمد

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