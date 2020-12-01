زادة يطعن على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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قام هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بتقديم طعن في دعوى قضائية على قرار وزارة الشباب والرياضة بحل واستبعاد مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور.

وكشفت تقارير صحفية أن زادة برر أسباب الطعن بأن القرار خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ملمحا أن القرار جاء متعسفًا ولا يستهدف الحفاظ على الأمن والنظام العام بل يهدف إلى هدم استقرار الفارس الأبيض.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة مؤخرًا إيقاف مجلس إدارة الزمالك وإحالة مخالفاته المالية إلى النيابة العامة.

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