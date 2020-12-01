آخر تطورات إصابة هازارد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني أصدر بيانا بشأن نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد أكد فيه معاناته مرة أخرى من إصابة عضلية.





وأفادت التقارير الصحفية بأنه تبين من الفحوصات أن النجم البلجيكي يشكو من إصابة عضلية في الفخذ.





وأكدت التقارير الصحفية أن هازارد سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع تقريباً ومن الممكن أن تمتد لمدة شهر وقد لا يعود إلى الملاعب مجددا أثناء العام الحالي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هازارد عانى منذ انضمامه إلى ريال من العديد الإصابات آخرها أول أمس أمام ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني.





وأوضحت التقارير الصحفية أن هازارد سيغيب عن صفوف ريال مدريد في عدد من المباريات أبرزها مواجهتي إشبيلية وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ومباراة بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل.





وألمحت التقارير الصحفية أن هازارد لم يسافر برفقة الملكي إلى أوكرانيا لخوض المباراة المقررة أمام شاختار دونيتسك غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.



