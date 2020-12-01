معجبو جوني ديب يطالبون باستبعاد آمبر هيرد من فيلم " أكوامان 2"

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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وقع معجبو الممثل الأمريكي جوني ديب، عريضة الكترونية تطالب باستبعاد زوجته السابقة آمبر هيرد من الجزء الثاني لفيلم "أكوامان".

وفقا لمجلة "ديدلاين هوليود" الأمريكية، تلقت العريضة أكثرمن مليون توقيع، أعدها محبو جوني ديب، وكانت على غرار ما حدث مع جوني ديب، وإقصائه من تجسيد دور القرصان "جاك سبارو" في سلسلة "قراصنة الكاريبي"، على خلفية اعتدائه بالضرب على آمبر هيرد، حيث دشن عدد كبير من المشاهدين حملة لاستبعاد آمبر هيرد من بطولة فيلمها الجديد "أكوامان 2".

يشار إلى أن جوني ديب اتهم بعدة قضايا ضرب واعتداء على زوجته السابقة آمبر هيرد لفظياً وجسدياً خلال فترة زواجهما القصيرة التي دامت 15 شهراً فقط.

وكان جوني ديب قد رفع قضية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق بعدما نشرت مقالاً في شهر نيسان/ أبريل من عام 2018 وصفته فيها بأنه زوج عنيف.

وتُعتبر هذه القضية جزءا من قضايا أخرى، أهمها قضية رفعها الممثل الشهير على زوجته السابقة، والمقرر النظر فيها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أيار/ مايو المقبل، حيث يطالب فيها جوني ديب زوجته بتعويض مادي قدره 50 مليون دولار أمريكي.


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