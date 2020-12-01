ميدو مطمئنا جماهير الزمالك: هناك توجه في الدولة للحفاظ على استقرار القلعة البيضاء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو، على طمأنة جماهير الزمالك، على القلعة البيضاء، مؤكدا لهم أن هناك توجه من الدولة المصرية للحفاظ على استقرار النادي.

وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية، "لاتقلقوا  على نادي الزمالك، فهناك توجه لدى الدولة للحِفاظ على استقرار الفريق ونجاح اللجنة الحالية، ومن يقول أن النادي لديه أزمات مالية في التوقيت الحالي "كاذب".

وأشار إلى أن الزمالك لن يتأثر برحيل أي لاعب مهما كان حجمه، موضحا أن أبناء النادي وجمهوره سيحافظون عليه.

وواصل، "إذا تعاقد الزمالك مع صالح جمعة، ستكون مخاطرة كبيرة جدا، على الرغم من اقتناعي الشديد بإمكانيات اللاعب".

واستكمل، "صالح جمعة يحتاج في التوقيت الحالي للانتقال لنادي أصغر من أجل المشاركة باستمرار واستعادة تألقه، ووقتها ربما يُفكر به الزمالك".

وفي سياق آخر، أكد، "لابد أن تكون شركة كرة القدم في نادي الزمالك مستقلة بعيدًا عن النادي".

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