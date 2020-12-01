ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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أسدل الستار مساء أمس على منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بوقوع أستون فيلا أمام وست هام بهدفين مقابل هدف، وفوز فولهام على ليستر سيتي بالنتيجة نفسها.

وشهدت تلك الجولة تعادل ليفربول مع برايتون بهدف لمثله، وتفوق مانشستر سيتي على نظيره بيرنلي بخمسة أهداف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، تعادل تشيلسي مع توتنهام في قمة منافسات هذه الجولة سلبيًا، بينما خسر آرسنال أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، وفوز أمام ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفيما يلي سيعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم:-
1 توتنهام، 21 نقطة.
2 ليفربول، 21 نقطة.
3 تشيلسي، 19 نقطة.
4 ليستر سيتي، 18 نقطة.
5 وست هام، 17 نقطة.
6 ساوثهامبتون، 17 نقطة.
7 ولفرهامبتون، 17 نقطة.
8 إيفرتون، 16 نقطة.
9 مانشستر يونايتد، 16 نقطة.
10 أستون فيلا، 15 نقطة.
11 مانشستر سيتي، 15 نقطة.
12 ليدز يونايتد، 14 نقطة.
13 نيوكاسل يونايتد، 14نقطة.
14 آرسنال، 13 نقطة.
15 كريستال بالاس، 13 نقطة.
16 برايتون، 10 نقاط.
17 فولهام، 7 نقاط.
18 وست بروميتش ألبيون، 6 نقاط.
19 بيرنلي، 5 نقاط.
20 شيفيلد يونايتد، نقطة واحدة.

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