التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الثلاثاء نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي شاختار الأوكراني بالجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شاختار الدولي فى اوكرانيا.





وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تيو كورتوا.

خط الدفاع: فاران، ميندي، اوديجارد، كاربخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، أسينسيو.



