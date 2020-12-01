موعد مباراة ريال مدريد أمام شاختار بدوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الثلاثاء نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي شاختار الأوكراني بالجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب شاختار الدولي فى اوكرانيا.

وتذاع المباراة بين الفريقين اليوم على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة بعد الفوز على الجولة الماضية أمام إنتر ميلان الإيطالي.

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