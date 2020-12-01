مدرب الأهلي: مجلس إدارة الزمالك المؤقت سيجعل للنادي شكل جديد
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
احمد عصام
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يرى عمرو انور لاعب الاهلي الأسبق، أن اللجنة المؤقتة سوف تتخذ شكل جديد من التعامل مع باقي الأندية.
وقال عمرو أنور لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اللجنة المؤقتة في الزمالك ستغير من شكل تعامل النادي مع الأندية الأخرى، وستركز على الوصول بالنادي لأفضل مستواياته.
وأردف: الاهلي والزمالك تحولا في الفترة الأخيرة إلى خصوم.
وأتم: كنت في الأهلي منذ أيام قليلة وكانت توجد لجنة تفتيش في حضور محمود الخطيب.