مدرب الأهلي: مجلس إدارة الزمالك المؤقت سيجعل للنادي شكل جديد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يرى عمرو انور لاعب الاهلي الأسبق، أن  اللجنة المؤقتة سوف تتخذ شكل جديد من التعامل مع باقي الأندية.

وقال عمرو أنور لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اللجنة المؤقتة في الزمالك ستغير من شكل تعامل النادي مع الأندية الأخرى، وستركز على الوصول بالنادي لأفضل مستواياته.

وأردف: الاهلي والزمالك تحولا في الفترة الأخيرة إلى خصوم.

وأتم: كنت في الأهلي منذ أيام قليلة وكانت توجد لجنة تفتيش في حضور محمود الخطيب.

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