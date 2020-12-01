مدرب الأهلي: مجلس إدارة الزمالك المؤقت سيجعل للنادي شكل جديد

يرى عمرو انور لاعب الاهلي الأسبق، أن اللجنة المؤقتة سوف تتخذ شكل جديد من التعامل مع باقي الأندية.





وقال عمرو أنور لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "اللجنة المؤقتة في الزمالك ستغير من شكل تعامل النادي مع الأندية الأخرى، وستركز على الوصول بالنادي لأفضل مستواياته.





وأردف: الاهلي والزمالك تحولا في الفترة الأخيرة إلى خصوم.





وأتم: كنت في الأهلي منذ أيام قليلة وكانت توجد لجنة تفتيش في حضور محمود الخطيب.



