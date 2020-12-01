أول تعليق من باسم علي بعد انتقاله للمقاولون العرب

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد باسم علي، المنضم حديثا لنادي المقاولون العرب، أنه عاد لبيته من جديد. 

وقال باسم خلال حواره برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"عدت إلى بيتي من جديد، الموضوع انتهى وسأبدأ التدريب مع المقاولون العرب من الغد".

وأكمل: "المقاولون سيخوض موسم هام، اليوم قيدت محليا وافريقيا، والتعاقد سيكون لمدة موسمين".

وتابع: "تركت بصمة جيدة مع الأهلي وتم حل الامور بالتراضي ورأيت كل شئ داخل النادي الأهلي واباركلهم على بطولة افريقيا بطولة مهمة في توقيت مهم".

وأتم: "العلاقة طيبة بيني وبين الأهلي وساهمت في انتهاء الامور بشكل ودي".

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