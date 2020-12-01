أول تعليق من باسم علي بعد انتقاله للمقاولون العرب
الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
احمد عصام
Advertisements
أكد باسم علي، المنضم حديثا لنادي المقاولون العرب، أنه عاد لبيته من جديد.
وقال باسم خلال حواره برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"عدت إلى بيتي من جديد، الموضوع انتهى وسأبدأ التدريب مع المقاولون العرب من الغد".
وأكمل: "المقاولون سيخوض موسم هام، اليوم قيدت محليا وافريقيا، والتعاقد سيكون لمدة موسمين".
وتابع: "تركت بصمة جيدة مع الأهلي وتم حل الامور بالتراضي ورأيت كل شئ داخل النادي الأهلي واباركلهم على بطولة افريقيا بطولة مهمة في توقيت مهم".
وأتم: "العلاقة طيبة بيني وبين الأهلي وساهمت في انتهاء الامور بشكل ودي".