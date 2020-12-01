عبد الرحمن أبو زهرة كرم مطاوع مخرج رزل.. وعلى هذا الأساس أقدم الشخصية





أشاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في المخرج كرم مطاوع، الذي عمل معاه مسرحية "الفرافير" في بداية مشواره الفني.





وقال أبو زهرة خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس "كرم مطاوع "الله يرحمه كان مخرج عبقرى، لكن كان رزل فى الإخراج".





وأشار إلى أن دوري فى المسرحية عرض على حسن البارودي ورفضه وبعد كده لفة كبيرة وكان دور ميت فى كفن ووافقت عليه".





وأكد عبد الرحمن أبو زهرة، بأنه لايقبل أن يقدم اي شخصية بدون أن يجد نفسه قد توحد فيها، لافتة إلى حبه وعشقه التمثيل.