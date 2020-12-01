عبد الرحمن أبو زهرة يكشف عن موقف مع أحمد زكي









وأشار إلى أنه بعد ما انتهى من تصوير مشهد له في مسجد تحدث مع داوود عبد السيد وطلبت إعادة المشهد قالى نكلم أحمد زكى نسأله كلمناه ووافق وقال المعدات وكل حاجه ترجع تانى ويعمل المشهد تانى حتى يرضى عنه".



يشار إلي أن فيلم ارض الخوف،"تم عرضه في عام 2000 بطولة النجم أحمد زكى، سامي العدل، عزت ابو عوف، فرح.

عبر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن إعجابه بالفنان أحمد زكي، مضيفة: "شوفته على المسرح واحد متقمص خمس شخصيات أبهرني جدًا وكان لسه طالب في المعهد قولت له إنت عبقري يخربيتك وهتبقى ممثل كبير جدًا".وأضاف أبو زهرة، خلال لقائه في برنامج" صاحبة السعادة" مع النجمة إسعاد يونس" أنه الراحل أحمد زكي، اتبسط جدا أن اتقابلنا في فيلم "ارض الخوف".