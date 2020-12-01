مصرع شخصين في واقعة طعن مختل عقليا لـ6 أشخاص بالقليوبية

شهدت قرية السيفا، واقعة تعدي مختل عقليا على 6 أشخاص بسكين في أحد شوارع القرية ، ما أدى لمصرع اثنين من مصابي الحادث، متأثران بإصابتهما، بينما يتم الآن إسعاف الـ4 آخرين، اثنين منهما في حالة خطرة وفي غرفة العمليات ببنها الجامعي، وأخران جرى نقلهما إلى احدى المستشفيات الخاصة ببنها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة جثتي المجني عليهما، وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المتهم النفسية والذهنية.





تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز طوخ، العميد تامر موسى يفيد بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.





وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين تعدي مريض نفسي يدعى "أحمد. ج" على كلا من محمد عبد العليم أحمد 60 عامًا، عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعة، وضياء السيد عبدالعظيم 22 عامًا خامسة كلية طب توفى هو الأخر متأثرا بإصابته، بينما أصيب كلا من منصور علي متولي القزاز وأشرف إبراهيم عطالله بإصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة في حالة خطرة، كما جرى نقل الاثنان الأخران إلى إحدى المستشفيات الخاصة للعلاج.



